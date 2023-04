初選案｜趙家賢遇盤問強調「真誠相信」新東達共同協議運用否決權 (14:42)

「35+」初選案今(25日)續審,前民主動力趙家賢在控方覆問下澄清有出席兩次港島會議。趙作供臨近尾聲,控方律政司副刑事檢控專員萬德豪指出,需時處理另一從犯證人鍾錦麟的手機,以及披露資料。法官李運騰聞言表示不滿,問為何審訊來到第50天仍要處理檢視手機程序,直言「I think you owe everybody an explanation(我認為你欠各方一個解釋)」。萬續指,早前未能開啟手機,而在先進科技之下現時開啟得到,萬又稱下午將交代接着出庭作供的證人,辯方均沒反對控方為證人申請匿名令。