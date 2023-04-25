初選案｜控方稱終解開鍾錦麟手機惟仍需時處理　將為稍後出庭作供證人申匿名令 (14:42)

代表鄒家成的大律師陳世傑盤問時，指出在2020年5月新東協調會議，沒就運用否決權投票，趙家賢表示不同意。趙指，原本戴要求參選人簽文件，惟戴在同年6月記者會就稱毋須簽文件。趙將相關協調文件視為共識，他解釋依照原定構思，若在記者會公開文件，有人不同意內容則會引來「反彈」，而如果文件沒共識的話，參選人亦會爭拗。趙重申，當時真誠地確信會議達成共同協議，戴於會上及會後也有傳閱及發送文件。

關於「本土抗爭派」定義，陳世傑問及，抗爭派是否只是更加積極主動地爭取政治目標，而非反政府？趙家賢不同意此說法，因為傳統民主派亦會「chur住」促請政府落實建設項目。

代表李予信的大律師關文渭提及，「超區」議席於2012年增設，是政府和民主派妥協下衍生的，趙當年有份參與。趙供稱「妥協係政治藝術」，他自言為時任民主黨中央委員，並支持該黨通過政改方案。庭上一度就「超區」投票討論，關形容該組別選民來自草根階層，李官稱但他亦是選民之一，關更正稱是一般市民。趙另指李予信是溫和務實，屬新晉民主派。