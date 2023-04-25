母勒斃智障兒　以神智失常為由認誤殺獲控方接納 (14:15)

法官表示透過辯方的書面求情陳詞，知悉被告因精神錯亂而犯案，惟有關被告的精神科報告已是2年前，法官表示欲了解被告的現況及醫生對她日後的評估，遂先索取精神科、心理及感化報告，將判刑押後5月12日。

被告陳雪萍（現年49歲）報稱為家庭主婦，被控於2020年9月4日至5日之間，在葵涌葵涌邨映葵樓一個單位謀殺黃發麟。

案情指，被告丈夫是的士司機，她分別與1998年及2007年誕下事主及一對龍鳳胎。事主於6歲時，被診斷患中度智障、自閉症及癲癇症，自9歲起於特殊學校寄宿學習，直至2020年8月31日才搬回家。

2020年9月4日晚，事主因拒絕從廁所出來而激怒被告，她用膠枱布簇成繩扼死事主，及後她用刀割腕，並服用安眠藥及處方予事主的抗精神病藥，以企圖自殺。被告在事主身旁躺了個半小時後醒來，遂喚醒丈夫及兒子，並由兒子報案。被告警誡下稱，事主很嘈吵及她精疲力盡，以致她不能忍受下扼死事主。

法醫證實事主被扼斃。被告事後獲安排會面精神科醫生，被告確診患輕鬱症、有長期情緒低落及失眠，因為事主搬回家後情緒惡化。當日被告曾與丈夫就照顧子女而爭拗，萌生與事主同死的強烈想法。