警反毒品行動拘82人　檢值4200萬毒品以大麻為主 (14:06)

警方毒品調查科行動組主管高級督察譚瑋諾表示，為提醒市民CBD已列為《危險藥物條例》（《條例》）下的危險藥物，且配合4月「反大麻月」，展開為期約一個月的反毒品行動。行動中共拘捕82人，涉及59男23女，年齡介乎15至55歲，包括3名學生，檢獲重約158公斤不同種類的毒品，包括大麻、CBD (大麻二酚) 及THC (四氫大麻酚) 產品（CBD油及THC糖）、可卡因、冰毒及海洛英等，當中以大麻檢獲量最多，涉141公斤，連同相關大麻製品，總市值約2900萬元。

譚瑋諾指，行動對本地大麻市場供應及零售層面作出針對性部署。本月11日，警方在葵涌一工廈破獲由同一犯毒集團所經營的3個大麻種植場，檢獲753棵共重77公斤的大麻植物，拘捕3男一女的越南人。同月18日，警方亦搗破元朗新田一個由兩名本地男女所管理的貯存倉及分銷中心，檢獲33公斤大麻。另外，警員並針對犯毒集團利用instagram 及telegram等網上平台銷售毒品展開執法，拘捕13名男女，他們涉嫌利用網上平台銷售大麻。警員又巡查不同的娛樂場所，共搗破11個大麻及相關產品的貯存倉。警方指檢獲的CBD及THC產品曾於網上兜售及於於倉庫存放。

警方強調吸食大麻會對身體造成嚴重影響，包括上癮、產生幻覺及造成抑鬱等，而吸食大麻衍生物亦會造成相同負面影響；又稱專家指出大麻抽取的CBD會夾雜THC成份，且CBD可於日常貯存環境下自然分解成THC，從而影響健康。警方重申CBD及THC均被視為危險藥物，呼籲市民切勿吸食。