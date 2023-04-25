回應「開心香港」欠新意　麥美娟強調為傳遞開心 (12:11)

本周六及周日（29日及30日）將於灣仔會展舉行首個「開心香港」美食市集，麥美娟表示，明早8時起將在18區民政諮詢中心派發美食市集門票，亦會預留部分在活動當天即場派發，比例分配上則視乎明早派發情况。派飛現場亦會安排人手控制人流。

戲院業界：若今次「全港戲院日」反應好 考慮定期舉辦

另一項「開心香港」活動、4月29日的「全港戲院日2023」，當日全港戲院會劃一票價為30元。戲院商會理事長袁彥文在同一節目表示，今次活動反應好，會考慮定期舉辦「全港戲院日」。他表示，去年及農曆新年期間比較受歡迎的電影會在周六重映，相信市民有較多選擇，並預計出現「黃牛」機會較低。另外，袁彥文指去年年中有很多港產片打破票房紀錄，但整體票房比起與疫情前最高峰仍然減少約15%。