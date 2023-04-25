李家超：來屆區議員將循「多種方式」產生　「保留一定選舉成份」　區議會須維護國安及去政治化 (09:57)

李家超出席行政會議前見傳媒，主動交代檢討進展，指地區行政屬特區治理架構，故必須符合三大原則，其中首要屬維護國家安全，並須全面準確貫徹落實一國兩制方針；全面落實愛國者治港，確保特區有效管治；並確保行政主導。李家超又指，地方行政檢討涉及兩大部分，包括區議會職能及組成，期望區議會「去政治化」，同時強化地區治理能力和水平。

政府擬議下屆區議會組成方式：

區議員循多種方式產生

保留一定選舉成份

議席與現屆相若

李家超亦提及現屆區議會情况，指目前僅有3分1人留任，其餘人士先後因拒絕宣誓、被取消資格或「以各種藉口」辭職，當中有大批人違反區議員職能，作出超越地區諮詢組織的行為，危害國安、助長「黑暴」、鼓吹港獨、反對《港區國安法》、干擾及阻止政府施政、分化社會、製造對立、推倒正常民生建設，並拒絕承認中華人民共和國屬香港的主權國及對香港行使主權，認為不能接受，要撥亂反正，不容區議會成為港獨平台或違反《基本法》，亦不可讓區議會干擾政府施政或被人騎劫，要從制度上防止「顛倒黑白的亂象」。

李家超為區議會訂下三大原則：

維護國家安全、並須全面準確貫徹落實一國兩制方針

全面落實愛國者治港，確保特區有效管治

確保行政主導

李家超被問到，現屆區議會令人不滿的狀况，他是否在某程度上也有責任。李家超則重申，現屆區議會的情况不能接受，指有區議員拒絕承認中華人民共和國屬香港的主權國及對香港行使主權，並鼓吹港獨及侮辱官員，影響區議會運作，形容他們才是問題根源（root of the problem）。