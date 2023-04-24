聯合國致函中國常駐日內瓦代表 關注港府限制海外律師或削被告權利 (20:55)

法官和律師獨立特別報告員Margaret Satterthwaite在近日的公開信中提及，人大常委會釋法後，特首有權判斷海外律師參與國安法會否威脅國家安全，法院必須取得特首證明書，做法等同將司法機構決定轉移至行政機構。Satterthwaite在信中關注，變動可能會影響被告選擇律師，以及相應提出司法覆核的權利。

Satterthwaite又關注到，港府計劃修訂《法律執業者條例》限制海外律師參與國安案，及港府據報可能限制海外律師的來港簽證。她在信中指出，海外律師多年來一直是香港法律傳統，在相關法院代表當事人，在國際人權標準下，政府應確保律師可免受干擾及騷擾下履行專業職責。她又表示，國家安全一詞不等於國家絕對酌情權，重申國安法控罪含糊及可不同演繹，有違《公民權利和政治權利國際公約》符合條文確切及清楚的要求。

Satterthwaite在信中又關注到，國安法下推翻保釋假定，實際運作上被告保釋被拒後，等同「未審下無限期羈押」。她提醒，在假定國安法被告須還押，會直接違反《公民權利和政治權利國際公約》的一般規定。

本報已向律政司及法援署查詢，正等候回覆。