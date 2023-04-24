2014年佔中案 陳淑莊遭大律師紀律審裁組譴責 (20:25)

申請人為香港大律師公會，答辯人為陳淑莊。據雙方同意的事實指，警方於2014年9月28日禁止公眾參與金鐘添美道的集會，陳擬讓集會演變成大量群眾參與、市民持續供應物資的活動，並提高警方拘捕行動的開支，讓佔領得以持續。概括而言，她作為活動講者，單獨或與其他人一起，透過上街圖促使更多人參與，說服港府落實雙普選。

審裁組認為，部分受煽惑的群眾未必意識到法律後果，雖然陳淑莊無在發言時表明其大律師身分，但眾所周知她在泛民政黨中發揮關鍵角色（key player)，並曾代表法律界行事。另外，陳作為時任立法會議員和大律師，知道或相信群眾會因其演說受影響參與佔領，卻無作警告，目的為癱瘓交通和對公眾地方構成阻礙。

審裁組並接納資深大律師彭耀鴻替陳淑莊作出的求情，指陳犯案與其大律師操守無關，亦不涉違反誠信。除此，審裁組相信陳對雙普選有真誠抱負，其動機並非出於利益考量，最終集會大致和平，她由始至終亦無意讓群眾捲入暴力。就本宗投訴，她在最早階段向會方承認責任，日後重犯機會十分低。