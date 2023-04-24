初選案︳趙家賢再澄清早前證供　稱鄭達鴻彭卓棋要求政綱留白 (19:00)

趙家賢早前被辯方問及，公民黨有否要求改成「無字政綱」，而彭卓棋曾否要求員工更改政綱。趙今午主動解釋指，他較早時想不起任何事情，但實情他從職員得悉，公民黨因應國安法，不欲參選人因為政綱「咬文嚼字」而無法入閘，該黨是「delete咗」政綱；另有赤柱區議員，即彭卓棋，也想把政綱留白。趙稱，推敲當時應是6月底，即國安法實施之前。有辯方大律師冀保留權利或再補充盤問，法官表示不樂見相關情况。

下午輪到代表鄒家成的大律師陳世傑盤問，陳指出2020年4月新東會議，分別沒有提過積極運用否決權及用盡方法迫政府回應五大訴求，趙表示一概不同意。趙承認當日遲到並在會上忙於處理區議會事務，對於沒特別留心的議題上，趙就會倚賴總幹事黎敬輝所寫筆記，趙同意依照筆記，綜合記錄了會議只由戴耀廷提出過一次否決權。

陳世傑指出，趙根本未能肯定筆記內容是黎綜合而寫，抑或戴耀廷總括說法，趙重申離開會議前，黎敬輝坐在趙的鄰座，當他留意會上狀况，想「慳功夫」，遂着黎不必抄寫，趙形容民主黨林卓廷的代表莊榮輝和鄒家成直情「企咗起身」討論。趙未有出席同年5月新東會議，根據黎的筆記，以及趙與黎、戴的對話，趙同意該次會議就着否決權有許多爭辯。聆訊明（25日）續。