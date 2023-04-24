申請逾期提交選舉開支申報被拒　進出口界選委何志豪上訴申請遭駁回 (18:55)

上訴人何志豪，他為2021年選舉委員會進出口界別的自動當選人。上訴庭判辭指，根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》，上訴人須要於接獲選舉結果通知後的30天內、即2021年10月23日或之前提交選舉開支申報書。但上訴人直至同年10月28日被通知逾期後，才表示將向高等法院申請逾期提交申報。

判辭續指，原審法官拒絕其申請後，上訴一方提出三項理據，包括原審法官應該視上訴人已經盡了合理努力去熟習選舉規則、原審法官錯誤地無接納事件因上訴人粗心大意所致，以及錯誤地無行使酌情權。上訴庭引用原審法官的說法，即當上訴人知悉他會自動當選後，沒有將其候選人的法律責任放到最首要位置，上訴庭認為上訴人沒有行使合理認真去熟習選舉規則，事實足夠般映事件非粗心大意所致。

判辭續指，上訴人認為原審法官應予酌情權，除了因為上訴人已經盡其合理努力外，上訴人的選舉開支為零、之前沒有任何參選經驗，及沒有專業法律援助以解釋情況等。惟上訴庭認為原審法官已經知悉上述因素，並且考慮了上訴人參選之公職的重要性，即屬於可以選出香港最高級官員的小團體中一員，以及當局已經在文件中清楚交代候選人的責任，但上訴人沒有小心應對，因而認為毋須干預原審法官的裁決，遂駁回上訴申請，並下令由上訴人支付律政司訟費。