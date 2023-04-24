「全港戲院日」周六30元睇電影 周四起可購票 楊潤雄料當日20萬人參與 (17:58)

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在其Facebook專發帖文指，當日61家戲院將劃一票價港幣30元，讓觀眾買票觀賞正在公開放映的電影，鼓勵大家重拾安座戲院觀影的樂趣，既拓展觀眾群亦推動戲院業及電影業加快復常，他預計會有20萬人參與。

政府指在「全港戲院日2023」，全港戲院會劃一票價為30元，市民可觀賞各類型公開放映電影。香港戲院商會指，當日首場長者及長者早場優惠低於30元安排將維持不變，不設長者、小童及學生優惠，票價劃一30元，惟不包括包場及特備節目，而換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠在當日亦不適用。

香港戲院商會指，「全港戲院日2023」的節目贊助為「電影發展基金」及「創意香港」，適用於全港商業戲院，包括百老匯院線、英皇院線及嘉禾院線等。商會表示，聯同所有會員推動市民回到戲院作為娛樂日常，因此破天荒舉行「全港戲院日」，除帶給市民開心和歡樂，希望推動市民欣賞更多具吸引力的流行文化電影，更重要是鼓勵市民回戲院睇戲，相信對電影業能起到積極及鼓舞性的作用。

詳情可參閱香港戲院商會網站：https://www.hktaorg.com/zh-hk/events/view/5