海關到購物熱點派宣傳單張 籲旅客提防消費陷阱 (18:01)

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課第一組署理高級調查主任趙麗群指，行動中向14間商戶進行合規推廣，以提升商戶誠實經營的原則及提醒他們營商過程中需要符合商品說明條例規定，更檢查其標價是否清晰。同時，亦向入境旅客講解消費權益及精明消費小錦囊，提醒他們時刻提高警覺，避免墮入消費陷阱。

海關指，隨著香港與內地全面恢復通關，訪港人數增多，為防止少數不法商戶採用不良營商手法破壞香港購物天堂等美譽，已啟動大規模宣傳行動，包括於購物熱點進行巡查及宣傳、提高消費者精明消費的意識，並派員進行試購行動。海關指，行動中派發的宣傳單張提醒購買參茸海味時將遇到的消費陷阱，包括斤兩混淆、店員故意迴避價格單位等手法。

五一黃金周將至，海關指會繼續展開大規劃行動，未來兩周將於全港多個購物熱點進行特別行動，維護消費者權益；又提到由版權及商標調查科及商品說明調查科成立的快速行動隊，是專責處理涉及短期留港旅客、流動或臨時攤檔舉報，有關個案會透過即時轉介案件機制，交由調查人員優先處理，做到急旅客所急。海關呼籲市民或旅客懷疑遇到不良營商手法，應表明拒絕交易，並向海關舉報。