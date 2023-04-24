「開心香港」首場美食市集周六及日舉行 周三派10萬張門票　周六全港戲院票價劃一30元 (16:16)

首個「開心香港」美食市集將於4月29日至30日於灣仔會展舉行，以環球美食為主題，當局將印刷10萬張門票，市民需憑券進場，門票於周三派發；5月6日至5月7日則於沙田大會堂廣場及沙田公園舉行第二次市集，以華夏美食及香港懷舊地道美食為主題；6月3日至4日則會於觀塘VESSEL發現號舉行第三次市集，以亞洲美食及美酒佳餚為主題。

民政及青年事務局長麥美娟說，3個市集均免費進場，將加入青年元素，包括有由青年組織、青年創業家負責的攤位，亦會設有表演及兒童遊戲，當局透過立法會業界代表聯絡有特色的餐飲公司，亦透過外國駐港領事，協助邀請外國美食參與市集。

旅發局7月起舉行大型海陸嘉年華

部分主要活動包括由海洋公園舉行「Chill all night」，於6月內4個周六晚，讓每晚最多5000名訪客進入下園區，活動包括多媒體光影匯演及現場娛樂表演等；6月18日將由港協暨奧委會於西九文化區舉行「2023奧運日暨杭州2022年亞運會趣味跑-體育嘉年華」，設體育示範及體驗區、遊戲攤位等。

另外，旅發局將由7月8日至8月6日的每個周末，於灣仔臨時海濱花園舉行「Harbour Chill Carnival」，為一個以維港為舞台的大型海陸嘉年華，將有來自全球不同地方的團體表演，其間每晚都會上演全新的燈光匯演。

其他活動包括於科學園舉辦的「開心香港市集」；「賽馬會青少年足球精英匯」，由曼聯U16青年隊與本港年青足球精英進行兩場友誼比賽、「開心香港漁農嘉年華」等。

「開心香港」活動初步開支約2000萬

財政司長陳茂波表示，政府初步預計「開心香港」活動開支約2000萬元，主要用作籌備活動，當中以美食市集花費最多；他強調，活動初心是希望因疫情3年而感鬱悶的市民，可以在香港參加不同活動，過得開心愉快，他稱很難量度市民開心的程度，形容「開心好個人」，但相信如市民開心樂觀，可以感染身邊的人，令社會可以更積極正面。

首個美食市集及全港戲院日將適逢五一黃金周，被問到旅客可否參加「開心香港」活動，文化體育及旅遊局楊潤雄就說，原則上不會抗拒旅客參與，但強調活動主要供香港居民參與。