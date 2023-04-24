血清3型肺鏈感染當道 港研引入15價疫苗對症下藥 (14:30)

現時政府疫苗資助計劃下，有高風險情况的65歲或以上長者可受資助接種13價及23價肺炎球菌結合疫苗。另外，未滿兩歲嬰幼兒可按「香港兒童免疫接種計劃」接種13價疫苗，包括在兩個月、4個月及12個月時接種。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華稱，兒童和長者感染新冠和流感後，較大機會出現細菌繼發性感染，可引致腦膜炎、肺炎等併發症，更可致死。關稱，以往兒童感染肺鏈後大部分嚴重個案涉腦膜炎，本港於2011年引入13價疫苗供幼童注射後，較多肺鏈嚴重個案出現化膿性肺炎，經化驗後屬血清3型肺鏈。

疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅引述研究稱，雖然13價及23價疫苗涵蓋血清3型肺鏈，惟效果欠佳，建議引入新研發的15價疫苗，更有效針對血清3型肺鏈。他稱科委會將開會討論引入15價疫苗，以替代現有13價疫苗，另引入20價疫苗供長者「一針過」接種，但他認為15價疫苗較20價疫苗效果更佳。

另外，香港老人科醫學會、香港感染及傳染病醫學會、香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會委託香港民研，於今年3月2日至8日透過網上問卷訪問3600名18歲或以上港人，發現77%受訪者沒接種肺炎鏈球菌疫苗，僅25%表明願意接種，另有40%稱能預防較多種類的肺炎鏈球菌疫苗是最佳選擇。調查亦發現，家有兩歲以下嬰幼兒或65歲以上長者的受訪者中，分別有75%及35%自覺屬高危一族。