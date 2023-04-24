初選案︳趙家賢改稱陳志全沒有出席新東協調會　指助手認錯人 (14:26)

代表陳志全的大律師馬維騉上周五指出，陳志全在涉及周二主持直播網台節目，故陳不可能出席新東會議，趙家賢作供否認弄錯、不同意陳缺席。馬維騉今早問及，於2020年至2021年趙被捕前，趙是否無和陳志全面對面交談？趙同意並補充更正，他指當日搭的士下車後，「買咗幾支茶上教協」，趙將茶給予戴耀廷、區諾軒，以及民動總幹事、趙的助手黎敬輝，黎「飲咗兩啖」就稱欲去洗手間，又請趙幫忙留意會議。

趙續指，蘇浩於會上表示，人民力量有意參與初選，提到陳因為做網台直播未能出席，向與會者致歉，而且冀會議可改在星期二以外日子舉行。趙解釋，黎的筆記寫有陳志全開會，趙不肯定陳是否在趙早走後到場，黎曾稱陳志全坐在蘇浩身旁，趙記得蘇旁邊有名男子「型態好似陳志全」。

馬維騉其後就民動Facebook帖文盤問趙，趙稱有5至6名兼職員工可登入該帳號。馬引述趙在無損權益口供指，趙「有時太忙，會授權同事未經本人檢視下發帖」，趙確認稱亦有授權職員處理其個人帳號。

民動於2020年3月轉發認罪被告朱凱廸的帖文，當中談及全國人大常委譚耀宗接受媒體《香港01》訪問稱，若民主派控制議會，對香港構成憲政危機，中央有辦法應對。趙供稱，譚具有「足夠政治份量」解讀中央政策，馬問《香港01》是否可靠的媒體時，遭法官打斷。馬再問關於初選是否合乎憲法，此時法官再打斷稱，趙沒閱讀上述訪問。聆訊午續。