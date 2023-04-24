土力工程處前處長憂九龍東無足夠空間建設「雲巴」 (11:04)

政府正就東九龍線捷運系統做可行性研究，預計上半年公布報告。土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩於港台《千禧年代》中質疑，九龍東內未有足夠空間興建相關系統。他稱，區內地面及地上架空空間均不多，舉例指觀塘道已用了隧道、架空天橋等，僅地底空間稍為可運用，但所涉成本將非常昂貴。陳健碩又說，即使架空交通系統可以透過加車廂形式增加載客量，但車站就要加長，並要考慮如何安排乘客往返車站及地面，亦要確保緊急情況下市民的安全。

他又提到，區內交通要透過建設「多點多站」加強吸引力，不可能只設一兩個站點，認為現時未有足夠空間做到，當局應仔細作研究。

區議員稱雲巴可應付區內出行需要

觀塘區議會主席柯創盛於同一節目中表示，雲巴及「巴士快速交通系統」適合九龍東要爬坡、建造空間細的環境，而且可透過增加車廂的方式加大載客量，相信可配合九龍東發展，亦可紓緩區內搭車難及塞車問題。

九龍城區議員張景勛稱，目前交通組合不足以應付日後區內發展，認為於啟德區興建雲巴系統可行，相信可以克服建軌空間小、建設消防逃生通道等因難。他稱，早前曾連同其他區議員到內地了解雲巴系統，初步研究後認為可以連接啟德車站廣場、體育園、郵輪碼頭、麗港城至油塘，稱雲巴技術上載客量可到每小時1萬人，可以應付區內需要。