旅議會料五一黃金周60萬旅客訪港　鼓勵業界分散不同區用膳 (18:16)

楊淑芬今日出席星光大道管理有限公司在尖沙嘴星光大道舉行的「星光聲‧影夢」霹靂舞巡遊，活動是紀念本港4位已故巨星李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強，主辦方稱有逾500人參與。星光大道今起亦舉行巨星展覽，展示4位巨星的經典造型，闡述他們成名的故事，並設有二維碼供市民及旅客掃描，以重溫他們的歌影視精選名作，展覽至5月7日。

活動為康文化署「香港流行文化節2023」節目之一，由油尖旺民政事務處贊助合辦。巡遊活動於星光大道李小龍銅像旁開始，途經梅艷芳銅像，終點為金像獎女神銅像。5位霹靂舞港隊代表及多位舞者配合多首經典歌曲表演。

4個歌影迷會「李小龍會」、「芳心薈」、「That's Leslie•榮の聯盟」及「為你喝采陳百強歌迷會」成員亦有參與巡遊，其中梅艷芳的粉絲穿上《胭脂扣》的典雅旗袍、歌曲《烈焰紅唇》的前衛打扮，還有最後一次演唱會、獻唱最後一曲《夕陽之歌》時身穿婚紗等。