社協與何啟明會面　冀綜援及職津涵蓋大專學生 (16:24)

社協表示，按政府統計處資料，於2021年第一季，有逾14.5萬名15至24歲青年生活在貧窮線以下，屬8年來新高，而該會於2021年的調查亦顯示，約79%人雖正申領學專上教育學生資助及借貸計劃，但仍需每年自行負擔逾3萬元學費及生活費，畢業亦要償還學債。社協表示，在現行制度下，正接受專上教育的青年不被視為綜援計劃受助對象，未能領取相關補助金及特別津貼，亦不合資格領取在職家庭津貼。

社協認為，正接受專上教育的青年生活圈子不應局限於校園及課本，但在建立社交圈子時生活費用亦隨之增加，基層青年要壓縮生活開支、做兼職，可能的代價是放棄實習機會，亦因未能獲津貼而放棄參加一些活動，或窒礙他們的個人發展機會。社協建議，政府應將專上院校學生納入綜援及職津受惠對象，確保他們基本生活受保障及可專注學業。

另外，社協亦指出，現時各專上學生資助計劃申請程序複雜，所需時間長，職員要求申請人解釋的銀行明細過於繁瑣，建議當局應提早協助申請人辦理手續，避免有基層學生要先自行墊支學費。社協亦建議增設大專生車船津貼、放寬學生資助計劃入息限額，並將「共創明Teen」計劃對象擴展至專上教育的基層青年。