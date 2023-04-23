前工盟成員申遊行　稱警開會問fb留言　警方：公眾活動組織人須負法律責任 (15:09)

前職工盟主席黃迺元及幹事杜振豪以個人名義申請五一遊行，他們昨日（22日）表示，上周五（21日）曾與警方開會，被警方問及facebook上「使唔使帶架生？」留言等問題。警方今日（23日）回覆本報表示，警方接獲有市民通知，擬於5月1日在港島區舉行公眾活動，警方上周五與該市民會面，會上警方強調，作為公眾活動的組織人或代辦人，須確保整個活動進行期間，維持良好秩序、公共安全、符合香港法例並須就活動負上法律責任。
警方又稱，正處理有關通知，會根據相關法例，就活動的目的、性質、參與人數等因素，並為維護國家安全、公共安全、公共秩序和保護他人的權利和自由的目的，作出全面的風險評估及採取相應措施處理。
黃迺元及杜振豪昨在facebook表示，上周五應邀到北角警署會面約一小時，透露警方會上曾展示一張facebook留言截圖，指公布申請遊行的帖文下見到有兩則留言寫道「即使喺英國都撐大家，加油」及「使唔使帶架生？」，詢問兩人是否認識留言者及會怎樣處理留言，並強調兩人宣傳有一定影響力。
他們又說，警方會上詢問幾方面問題，包括如何識別遊行參與者、申辦遊行經費來源，及如何避免暴力團伙騎劫遊行等。警方又提到今年五一黃金周料有大量遊客到訪港島區，遊行或造成擠擁及道路阻塞。
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