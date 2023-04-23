前工盟成員申遊行　稱警開會問fb留言　警方：公眾活動組織人須負法律責任 (15:09)

警方又稱，正處理有關通知，會根據相關法例，就活動的目的、性質、參與人數等因素，並為維護國家安全、公共安全、公共秩序和保護他人的權利和自由的目的，作出全面的風險評估及採取相應措施處理。

黃迺元及杜振豪昨在facebook表示，上周五應邀到北角警署會面約一小時，透露警方會上曾展示一張facebook留言截圖，指公布申請遊行的帖文下見到有兩則留言寫道「即使喺英國都撐大家，加油」及「使唔使帶架生？」，詢問兩人是否認識留言者及會怎樣處理留言，並強調兩人宣傳有一定影響力。

他們又說，警方會上詢問幾方面問題，包括如何識別遊行參與者、申辦遊行經費來源，及如何避免暴力團伙騎劫遊行等。警方又提到今年五一黃金周料有大量遊客到訪港島區，遊行或造成擠擁及道路阻塞。