特首率官員議員訪華為東莞基地　議員引華為稱對北都發展有興趣 (12:50)

訪問團早上在東莞市委書記肖亞非陪同下參觀華為的東莞基地，先與華為監事會主席郭平交流會面和參觀華為圖書館，再乘坐小火車遊覽華為園區，逗留一個多小時後離開。

田北辰引述郭平在交流會上表示，看好太陽能前景，認為可透過大數據推動太陽能普及化，郭稱香港電力供應穩定，在大數據計算有優勢，相信在這方面可與香港合作。九龍中議員楊永杰則引述郭平在會上表示，冀加強參與本港「數碼政府」建設。

訪問團今早先到「東莞–香港國際空港中心」參觀「港莞海空物流園」。機管局行政總裁林天福向訪問團講解物流園資料和運作，並介紹園區的管制空運貨物安檢設施和貨運設施。

根據今年2月機管局與東莞市政府簽署的合作框架協議，內地出口貨物可於物流園預先進行安檢、裝箱或打板及收貨，貨物運抵香港機場後無須安檢可直接轉運，入口內地貨物亦可經此路線，運抵東莞才清關拆貨。李家超參觀後在社交網站表示，相信物流園能為大灣區貨物提供無縫、便捷的國際空運網絡。

訪問團中午與東莞港商閉門午宴，下午考察華陽湖濕地公園和現代牙科技術公司等地。據了解李家超下午將轉到佛山參與另一組考察行程，晚上與佛山市領導會面。