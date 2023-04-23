兩局長明赴內地　鄧炳強率紀律部隊首長訪京廣深　孫玉菡大灣區參觀安老設施 (12:43)

與鄧炳強同行的包括警務處、入境事務處、海關、懲教署、消防處和政府飛行服務隊的首長，他們在北京期間，將會拜訪中央政法委、國務院港澳辦、公安部、交通運輸部、應急管理部、司法部和海關總署；26日晚轉往廣州，翌日拜訪廣東省公安廳和深圳市公安局，並於27日晚上經陸路返港。

至於孫玉菡，明日將率領社福界考察團，到深圳、廣州和中山參觀安老及康復服務設施，又會出席廣東省民政廳主持的大灣區交流座談會。考察團由香港社福界心連心大行動、社團組織、非政府機構及香港社會服務聯會等主管及高層代表組成，勞工及福利局、安老事務委員會、康復諮詢委員會及社會福利署代表亦會隨行。孫玉菡將於26日下午返港。

港府多名高官正在內地訪問，其中特首李家超正率領5名司局長和83名立法會議員正考察大灣區，5名司局長包括政務司長陳國基、政制及內地事務局長曾國衞、環境及生態局長謝展寰、商務及經濟發展局長丘應樺、創新科技及工業局長孫東；教育局長蔡若蓮今日啟程訪問重慶和成都。