許樹昌料本港流感高峰期已見頂　倡購RIV疫苗予院舍院友接種 (12:15)

許樹昌今日於無綫節目《講清講楚》表示，以往流感高峰期一般4至6周見頂，其後6至8周回落，但從醫管局實驗室監測數據可見，近日呼吸道樣本對流感呈陽性比例似乎已見頂，相信將逐漸回落。他認為今次流感高峰期提早見頂的主要原因，是近期氣溫維持逾20°C，流感病毒相對不活躍，且不少人有打流感疫苗、外出仍戴口罩，「似乎今次爆發未必一定很大規模爆發。」

至於夏季會否出現新一波流感高峰期，他稱需視乎南半球地區如澳、紐等會否出現爆發，隨着各地航運恢復，本港夏季再出現流感高峰期也不出為奇。

衛生署今年購入流感滅活疫苗及噴鼻式減活疫苗，用作季節性流感疫苗接種計劃，許樹昌稱，流感疫苗保護率約四至六成，並引述港大研究稱，RIV疫苗所產生抗體水平較滅活疫苗高一倍，且T細胞反應更持久，副作用則與滅活疫苗相近，約四成人出現針口痛等。他稱政府採購滅活疫苗多年，價錢較經濟實惠，RIV疫苗成本較高，故以往一直未有購入，建議政府可考慮採購予安老院舍院友接種。

至於新冠病毒方面，他稱印度最先出現的Arcturus（XBB.1.16）傳播力較強，未見嚴重性增加，口服藥和抗病毒藥仍有效治療。被問到公營醫療體系受新冠和流感夾擊的負擔，他稱本港最壞情况已過，即第一至五波新冠疫情，當時公院受壓主因圍堵策略造成，相信目前有能力應付。