市建局收回裕民坊商業項目研改規劃　韋志成：土地轉臨時用途開放予市民 (11:34)

韋志成今日（23日）在網誌表示，活動將前小巴站原有的多條輪候車道，變身為板類、騎行及輪滑運動的賽道，成為推廣滑板和平衡車等城市運動場地。他又說，稍後會陸續籌辦更多康樂和社區活動，包括在6月推出以健康生活為主題的活動，邀請運動團體舉辦健體活動等，7月至8月暑假期間，亦會與地區團體合辦社區同樂活動等。

韋志成表示，市建局決定收回裕民坊商業項目後，已考慮到不應該將土地閒置，要研究開放土地給市民享用的可行性。他說，市建局已委聘設計顧問，就區內的「政府收回土地」範圍進行美化工程展開詳細研究和提交建議，顧問團隊會研究在該空間設置大型特色裝置，例如在空地上設特色燈飾、布藝和大型充氣裝置予公眾觀賞和「打卡」。至於該區的「政府土地」，韋志成表示，會將前健康院、小巴站及同仁街臨時小販市場的範圍轉化為「自由空間」，作推廣藝術和運動文化，稍後亦會釐定不同機構租用場地的安排。