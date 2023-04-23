市建局收回裕民坊商業項目研改規劃　韋志成：土地轉臨時用途開放予市民 (11:34)

市建局觀塘裕民坊商業項目早前只收到一份標書，最終流標，市建局決定收回項目，並研究改變規劃用途，加入住宅元素。市建局行政總監韋志成表示，考慮到預備有關技術評估、向城規會申請修訂規劃，以及與政府部門商討土地契約等程序需時，市建局會研究利用這段時間，利用相關土地作臨時用途，舉辦活動讓市民參加，例如會在本周六（29日）開放裕民坊前露天小巴總站用地，舉辦名為「城市運動‧裕民體驗」的活動，推廣滑板和平衡車等城市運動，為期約一個月。
韋志成今日（23日）在網誌表示，活動將前小巴站原有的多條輪候車道，變身為板類、騎行及輪滑運動的賽道，成為推廣滑板和平衡車等城市運動場地。他又說，稍後會陸續籌辦更多康樂和社區活動，包括在6月推出以健康生活為主題的活動，邀請運動團體舉辦健體活動等，7月至8月暑假期間，亦會與地區團體合辦社區同樂活動等。
韋志成表示，市建局決定收回裕民坊商業項目後，已考慮到不應該將土地閒置，要研究開放土地給市民享用的可行性。他說，市建局已委聘設計顧問，就區內的「政府收回土地」範圍進行美化工程展開詳細研究和提交建議，顧問團隊會研究在該空間設置大型特色裝置，例如在空地上設特色燈飾、布藝和大型充氣裝置予公眾觀賞和「打卡」。至於該區的「政府土地」，韋志成表示，會將前健康院、小巴站及同仁街臨時小販市場的範圍轉化為「自由空間」，作推廣藝術和運動文化，稍後亦會釐定不同機構租用場地的安排。