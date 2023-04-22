4、5月2萬名學生到內地進行公社科考察　蔡若蓮指國安教育恆常化 (15:54)

對於有意見認為考察團只有一天時間，或只能走馬看花，蔡若蓮則表示，考察行程有22條路線，時間則1至3日不等，又說即使只是考察一天，亦可實地感受和親身體會國家發展，內容充實，當局亦已精選考察團。蔡又說，教師及校長亦需到內地體驗，具備廣闊的視野，才能引導學生了解國家。

蔡亦表示，教育局針對國家安全，在學校課程方面採取「多重進路，互相配合」的策略，已制訂課程框架，讓學校在各學科中結合不同範疇的安全，亦已要求學校每日升掛國旗及每星期舉行升旗禮，另亦制訂國民教育年曆，以讓學校結合國家歷史安排活動，並有公民科的內地考察活動，相信有助學生了解現今世代的國際形勢，不會輕易受偏頗意見影響，亦不會只從西方媒體了解國家。

另外，明愛胡振中中學將由2024/25學年遷往東涌，與明愛華德中書院合併。蔡若蓮今日見記者表示，欣賞辦學團體果斷採取合併，應對收生危機，提及有部分學生因合併未來需跨區上學，學校會在校車等方面作出安排，若有學生想繼續在南區上學，局方亦會為學生提供相關支援。