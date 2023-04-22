官員議員今早到訪比亞迪　議員稱明年中引入首輛右軚7人電動車　比亞迪方關注本港稅款升高 (12:51)

李家超期間一直與王傳福交流，王在李乘車前往體驗雲巴前，向李介紹比亞迪的電動的士。訪問團另包括政務司長陳國基、政制及內地事務局長曾國衞、創科局長孫東、環境局長謝展寰、商經局長丘應樺及83名立法會議員。

民建聯李世榮在參觀後引述比亞迪負責人稱，明年中將有首輛右軚七人電動車引入香港，不過對方關注本港相關稅款「高了少少」。李世榮期望政府可延續電動私家車「一換一計劃」同時，提供其他誘因鼓勵市民改用電動車減少碳排放。民建聯陳克勤則關注，香港主要路邊空氣污染來自公共交通，認為若推動更交通工具轉用新能源車，將有助大幅改善路邊空氣污染。

另外，同行的經民聯立法會議員梁美芬在Facebook發帖文稱，在比亞迪參觀了不少產品，包括太陽能發電站和雲巴；又稱據説政府正研究在九龍東包括啟德等地使用這些產品。

訪問團完成早上行程後，下午將兵分兩路到訪騰訊、大疆創新科技等地，傍晚分別到東莞和佛山繼續行程。訪問團最後一日會在廣州集合與廣東省領導會面，下周一下午返港。