醉酒男尖東倒臥馬路中央遭跑車輾斃　警拘巴籍男司機涉危駕兼拒吹波 (09:56)

今凌晨約2時12分，警方巡經梳士巴利道近尖沙咀中心時，發現一名男子受傷倒臥馬路慢線，頭部嚴重受創，當場證實死亡，一輛白色瑪莎拉蒂停在同一行車線約10米外近燈口，懷疑事件有可疑。警方經調查後相信，42歲巴基斯坦裔男司機駕瑪莎拉蒂沿梳士巴利道往紅磡方向行駛，駛至與麼地里交界時，輾過該名倒臥地上的54歲姓宋男子。男司機及另一男乘客未有受傷，在場助查，其中司機滿身酒氣，惟拒絕接受酒精呼氣測試，涉嫌危險駕駛引致他人死亡及未能提供呼氣樣本作測試被捕，男乘客則獲准離開。

警方亦到停泊在50米外、近星光大道巴士站的另一輛黑色私家車調查。現場消息指，死者在附近消遣後，疑貪方便棄用行人天橋，欲越過7條行車線取車，其間疑不勝酒力在馬路中央醉倒，後遭輾斃，地面遺下死者白色鴨舌帽、車匙及香煙。該黑色私家車貼有馬主泊車證，死者疑為馬主。

西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲市民如目擊意外或有資料提供，請致電36619062與調查人員聯絡。