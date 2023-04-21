昨一宗懷疑輸入猴痘個案 今改列確診個案 (20:27)

衛生防護中心表示，確診猴痘的25歲男子為昨日公布確診個案的密切接觸者。該名男子過往健康良好、未有接種猴痘疫苗，曾於3月26日至4月5日期間到訪韓國及台灣。病人4月上旬開始出現肌肉痛及皮疹，並於4月15日向私家醫生求診，當時的初步診斷為水痘，昨被列作懷疑輸入個案和安排入住瑪嘉烈醫院作進一步檢測，衞生防護中心公共衞生化驗服務處今確認其樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性，病人現時情况穩定。

衛生防護中心補充，確診者潛伏期內的高風險接觸仍在調查中，中心正安排病人的兩名同住家人在醫院進行檢疫並接受暴露後疫苗接種，暫未出現病徵。

中心表示，已將昨日公布確診的34歲香港男子改列為「與輸入個案有關」的猴痘確診個案。衛生防護中心另稱，已因應近日出現的猴痘個案發信提醒全港的醫生和私家醫院，並會將今日公布的個案通報世界衞生組織、韓國及台灣有關當局。