DSE英文閱讀卷問「微小說」及奧巴馬妻　老師稱難度與過往相若 (19:15)

今午在東區一個試場，考生曾同學剛步出試場即除口罩，平日已習慣不戴口罩外出的他，認為考評局要求考生必須戴口罩考試的要求「冇必要」，他又嘆稱「冇計，可以點？」。

考生陳同學今早為「以防萬一」，自願在家做快測，結果呈陰性，可如常赴考。他揀選較深的B2作答，認為難度與往年相若，對篇章取材是美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾（Michelle Obama）感意外。

DSE英文科閱讀卷設必答及選答部分，後者提供較淺的B1或較難的B2供二選一作答，揀B1者最高可獲第4級。必答的閱讀篇章主題圍繞「微小說」（Flash Fiction），B1提供視障人士與導盲犬的小故事幾則，並講述本港訓練導盲犬的情况；B2圍繞美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾。

張祝珊英文中學資深英文教師孫錫欣表示，閱讀卷必答部分難度與過往相若，料B2以米歇爾這人物入題，考生易於理解，惟該卷不乏長題目，且問法刁鑽，考生或未有足夠時間完成試題。