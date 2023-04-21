初選案｜辯方質疑趙家賢為求減刑諉過於人　官：難探討認罪原因 (18:45)

辯方遂向趙指出，他將其參與本案的程度淡化，誇大其辭並諉過於人，以及藉描述何桂藍為一名偏頗的記者使其聲譽受損，趙一概不同意。辯方續稱，趙是「shameful(可恥地)」渴望能夠獲得較輕刑期？法官李運騰打斷指不必注入情緒字眼，繼而問趙是否知悉，協助控方作供可獲刑期扣減。法官陳慶偉補充指，是有可能有刑期扣減。趙同意說「因為無guarantee(保證)」。

接下來輪到代表陳志全的大律師馬維騉盤問，趙將陳志全歸類為進步民主派，戴耀廷有時則可謂本土抗爭派。辯方提出趙於2022年9月錄取的書面供辭，趙稱，還押期間與警方進行至少6、7次會面，最終得出這份共逾千頁的供辭連同附件。辯方問及，趙何時表明願意擔任控方證人，趙基於LPP而不透露，他表示就此曾與警方討論，並於2021年進行錄影會面，以協助警方調查。

辯方又播放網台D100「人民主場」節目片段，指於2020年4月初選召開首次新東協調會議時，陳志全正在數碼港的錄影室做直播，陳不可能如趙家賢所講有份開會。趙一度停頓，再表示只可以回應「no comment」，他稱當日有遲到赴會，腦中有畫面在教協會議室之中，時任人民力量蘇浩坐在陳志全身旁。聆訊周一續。