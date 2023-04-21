初選案｜辯方質疑趙家賢為求減刑諉過於人　官：難探討認罪原因 (18:45)

「35+」初選案今（21日）續審。代表何桂藍的大律師問及下，前民主動力趙家賢稱不同意運用戴耀廷提倡的「憲制武器」，辯方質疑與趙認罪答辯有出入。法官要求趙避席並向辯方表示，礙於法律專業保密權（LPP），未必可以探討趙認罪的原因，又說當然知道趙只承認監管下屬有疏忽，他推卸責任予其職員，辯方只能說趙並不可信。
辯方遂向趙指出，他將其參與本案的程度淡化，誇大其辭並諉過於人，以及藉描述何桂藍為一名偏頗的記者使其聲譽受損，趙一概不同意。辯方續稱，趙是「shameful(可恥地)」渴望能夠獲得較輕刑期？法官李運騰打斷指不必注入情緒字眼，繼而問趙是否知悉，協助控方作供可獲刑期扣減。法官陳慶偉補充指，是有可能有刑期扣減。趙同意說「因為無guarantee(保證)」。
接下來輪到代表陳志全的大律師馬維騉盤問，趙將陳志全歸類為進步民主派，戴耀廷有時則可謂本土抗爭派。辯方提出趙於2022年9月錄取的書面供辭，趙稱，還押期間與警方進行至少6、7次會面，最終得出這份共逾千頁的供辭連同附件。辯方問及，趙何時表明願意擔任控方證人，趙基於LPP而不透露，他表示就此曾與警方討論，並於2021年進行錄影會面，以協助警方調查。
辯方又播放網台D100「人民主場」節目片段，指於2020年4月初選召開首次新東協調會議時，陳志全正在數碼港的錄影室做直播，陳不可能如趙家賢所講有份開會。趙一度停頓，再表示只可以回應「no comment」，他稱當日有遲到赴會，腦中有畫面在教協會議室之中，時任人民力量蘇浩坐在陳志全身旁。聆訊周一續。