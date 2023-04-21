44歲地盤工涉非禮繼女　事主曾計劃裝鏡頭欲拍下證據 (17:51)

被告化名Z.C.L.，被控於2023年2月5日及2月11日，在深水埗某住宅内兩度猥褻侵犯X。承認事實指，X於3歲由內地移居香港，其生父去世後，其母改嫁居於內地的被告，並誕下一女。2019年被告取得身分證來港定居，一家四口居住案發住宅。

現讀大學的X供稱，其住宅並排擺放兩張碌架床，中間留有通道，X睡在其中一碌架床下層，另一張碌架床上層由被告佔用，其母及妹妹則睡在該碌架床下層。今年2月5日凌晨，她半睡半醒間感覺有人用手摸她的臀部，她起床後見到一個黑影爬上旁邊碌架床，而其母及妹妹正熟睡，故思疑是被告所為。同月11日，她入睡時感覺有人用手摸她鎖骨至胸口，她嘗試捉對方手但不果。

X連忙拍醒其母。其後母女進入廚房内以WhatsApp交流。庭上讀出兩人溝通記錄，X建議要被告支付她搬走自住的費用以解決問題。其母亦建議X下次大喊，讓她揭發被告「捉住佢把柄，令佢一世抬唔起頭。」X罵其母不智，指被告可向警察堅稱無犯案，反過來冤枉其母女。

X續指，同月13日，她在深水埗買了拍攝機後回家，在門外聽到被告與其母就事件爭拗。X見被告堅稱沒有非禮她，認為對方「錯又唔認」，沒有其他解決方法，於是報警處理。X表示對被告印象不佳，接着透露被告曾尾隨她外出，以及她一次在其胸圍嗅到不屬於自己的氣味。