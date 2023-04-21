銷售員涉理大外衝突暴動罪成申上訴被拒　稱卜卦後決定原審時不作供 (16:50)

申請人為梁敬慈，今無律師代表。原審法官郭啟安早前裁決時裁定申請人在關鍵時刻與眾示威者出現在厚福街，加上其一身裝束和身上用完的噴漆、醫療用品等，足證她並非無辜路過的途人。另外，她面對不利的情況而選擇不作供，即使給予最有利的考慮，她至少是鼓勵了他人破壞社會安寧，促進暴動。

申請人早前向法庭呈交書面理據，指她有權在任何時間於街上行走，案中無任何證據證明她知悉、參與或鼓勵暴動。申請人又指，她逃跑是因被突如其來的爆炸所傷而倉皇逃走，至於其管有的物品，不一定用於暴動之中。申請人今於庭上補充，她選擇不作供的原因，是因為相信卜卦結果而聽從代表律師的建議，希望避免遭控方盤問。

上訴庭法官彭寶琴於判辭中另指，申請人解釋為何不作供的說法無助她的申請，她行使權利不作解釋，但法庭亦有權加強控方的案情，並接納原審法官已把所有環境證據結合起來，來達至有罪的推論。法官認為本案無合理爭辯之處，遂拒批許可。