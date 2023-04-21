率官員議員訪大灣區　李家超：歷來規模最大 (16:44)

參與考察團的一眾官員與議員下午3時許拍攝大合照，隨後乘旅遊巴前往深圳。政務司長陳國基、政制局長曾國衞、創科局長孫東、環境局長謝展寰、商經局長丘應樺亦會隨團。

李家超表示，考察行程涵蓋創科、文化體育、青年發展等多個範疇。被問到期望考察團有何成果，他認為考察團展現政府積極做事，與立法會團結，冀與內地加強溝通和深化共識，推動大灣區高質量發展。李家超說，今次是新一屆政府與立法會首次共同出訪，表現「愛國者治港」下行政立法互相監察和合作，期望議員與官員在行程期間能直接了解，有助行政立法關係。

立法會主席梁君彥則表示，考察團成員逾百人是「從未試過」，今屆立法會關注大灣區發展，感謝特首與政府安排今次考察，冀促進行政立法雙方良性互動。

林新強訪英後將隨團 黃英豪、陳曼琪抱恙未隨行

早前已告假的新思維狄志遠、民建聯林琳、選委界林順潮和法律界林新強未有現身，據了解，外訪英國的林新強將隨後加入訪問團。另現場所見，民建聯黃英豪、選委界陳曼琪、地產建造界龍漢標都未有出席，其中黃英豪和陳曼琪均表示，因身體不適而臨時未能參與訪問團。

今次考察團共有83名議員參與，一行人今日會先到深圳，據了解將與深圳市領導會面。考察團之後會兵分兩路到東莞和佛山，最後一日到廣州考察。