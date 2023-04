初選案｜趙家賢稱辦初選身不由己　指葉劉湯家驊當時均稱無違法 (15:17)

「35+」 初選案今(21日)踏入第48天審訊。辯方質疑,前民主動力召集人趙家賢的政治立場並不如他所展示出來般溫和,亦無在2019年示威場面調解,趙家賢聞言激動回答稱「I’m not put myself forward. I just told the fact.」。法官陳慶偉遂提醒趙,切勿認為辯方大律師針對他本人,辯方有責任向趙指出案情,他只需要回答是否同意,趙表示不同意辯方說法,重申不同意戴耀廷倡以立會過半作為憲制武器。