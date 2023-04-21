初選案｜趙家賢稱辦初選身不由己　指葉劉湯家驊當時均稱無違法 (15:17)

代表何桂藍的辯方大律師繼續盤問，展示趙家賢向警方錄取供辭，趙指於2020年3月尾至4月初與戴耀廷、區諾軒籌辦初選，之後他留意到戴提倡否決財案可能犯法。供辭續稱「但當時我已身不由己」，作為初選主辦單位之一，若趙未完成初選退出，不但未能符合市民期望，並對他本人聲譽及民主動力發展有「反效果」，故趙仍繼續初選工作。

辯方指稱，趙根本不是去到同年5月才應邀參與初選，趙庭上解釋錄取無損權益口供時已認罪，警方不認為這部分是重點，又說相信三位法官亦「嫌我（作供）長氣同比較『譖』」，警方僅以綜合案情而作紀錄。趙承認，於6月底至7月初對35+計劃合法與否抱有疑惑，曾覺得「唔做好過做」，但民間和政黨熱切期盼舉行初選，甚至行會成員葉劉淑儀、湯家驊都指初選無違法，趙很難立即退出。

此外，趙主動提起警方向他了解何桂藍在會議上的言行，趙憶述何桂藍形容立法會變成抗爭陣地，希望將立法會引致中港關係出現破局，經常提到的「破局」將「一國兩制、整個政治制度打破」及「推到盡」。陳官追問「break through（打破）」抑或「break down（毁掉）」，趙說兩者意思皆有。陳官再問是否透過毁掉方式達至破局？趙同意稱在立法會做成效果，聯合國際和議會戰線。