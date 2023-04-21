海關檢市值逾2800萬元冰毒　指犯罪集團趁復常加密販毒 (13:28)

海關機場科空運貨物組署理高級督察余鳳文表示，海關機場科人員周日（16日）凌晨，查驗由墨西哥經港轉運往澳洲的空運貨物，貨物報稱是一部重340公斤的熱成型機，關員查驗時發現並無機器發票及說明書等資料，而且裝箱清單資料粗疏，產品型號亦不存在。海關續指，雖然機器表面簇新，但只有膠紙包裹，並無發泡膠、紙箱等保護式包裝，另機器部件用多種不同副牌字組裝而成，機身上並無品牌，而且X光影像有可疑，機器下半部為厚金屬組件，但呈現兩種影像顏色，顯示有兩種不同物質，相信不法分子利用高密度金屬令X光影像不清晰，關員遂拆開組件檢查，拆除多層金屬板後，在機器下半部共搜獲45公斤冰毒，市值約2830萬元，案件交由海關毒品調查科跟進調查。

海關於今年第一季破獲225宗販運危險藥物案件，比去年同期的157宗上升43%，檢獲毒品數量為1363公斤，則較去年的1959公斤下降30%，當中檢獲383公斤冰毒，較去年881公斤下跌53%，但若撇除去年其中一宗破獲約700公斤的重大冰毒案，今年檢獲冰毒數量實質增加2.5倍。海關認為，有關數據反映販毒集團趁於今年初各地通關後轉變手法，在物流鏈回復正常時增加販毒次數，但減少每次涉及毒品的數量，從而減低風險損失。