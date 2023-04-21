環境及生態局不滿港燈表現　認復電獎賞機制不適當　港燈：樂意配合檢討 (19:06)

港燈回覆本報稱，有關《管制計劃協議》內對停電的「表現獎勵及罰則」條文按照港燈全年整體表現評定，並非以單一事件計算，而現在只是四月，難以預測港燈會否取得年度獎賞，形容要評論2023年的獎賞金額「言之尚早」。政府稱今年內將為協議作中期檢討，港燈回應稱，樂意配合政府檢討及共同研究優化有關機制。

立法會議員梁熙則支持港燈將協議中的獎金回饋用戶。他指，不少國家及地區亦有類似補償機制，如韓國只要停電滿三分鐘，當地電力公司就要為受影響居民作補償。他強調，今次事故令大批市民受影響，亦令緊急救援在停電後疲於奔命，相關開支最終則由納稅人埋單，故港燈理應將獎金回饋市民。

謝指，有關機制於2017年政府與兩電簽署《管制計劃協議》時生效，有效期至2033年，但政府會於今年與兩電中期檢討《管制計劃協議》時，提出改善機制。被問及會從哪些方面檢討機制，謝展寰表示，以往機制僅考慮修復時間的長短，未來或會考慮其他因素，包括產生中斷的原因，以及修復過程中的實際表現等。