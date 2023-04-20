港燈：大停電涉數碼港電力站駁錯後備電纜 (23:00)

鄭祖瀛對今次停電事故深表遺憾，又指港燈供電可靠性一直位於世界前列位置，過去20多年沒有發生大規模停電事故，認為今次事故十分罕見，亦屬個別事件，港燈會以一貫嚴肅和認真態度處理，亦會深入研究，查找系統有否其他需要改善的地方，公司已即時採取一系列預防措施，避免同類事件再發生，並再次就事件造成客戶不便，衷心致歉。

港燈指，事發於昨日凌晨，涉事地點是位於南區數碼港的電力開關站，該電站內的供電設備屬27萬5千伏(275kV)骨幹輸電系統。港燈輸配電科總經理葉崇泰表示，經初步調查後，發現短路故障涉及的「後備電纜」，是因早年進行電網線路改造後，變為「後備電纜」，過去10多年來一直接駁在系統上，維持在不通電的狀態，現場亦沒有標示有一條「後備電纜」。他又指，經初步檢視，發現在同一電力開關站內另有一條「後備電纜」，已即時暫停有關維修工作，工程人員再三確認有關電路圖準確無誤後，會在「後備電纜」的資料上加上備註，並增加現場標示，提醒工程人員日後工作時要特別留意。