資深證券從業員收假冒「富途牛牛」短訊 投資A股失270萬 (21:53)

事主昨報案指，於2月15日收到假冒本地持牌金融投資交易平台「富途牛牛」發出的短訊，邀請他投資內地股票。騙徒隨後以Whatsapp遊說事主投資內地股票，並向他發送網址超連結，以下載名為‘A-stock connect’ （A股通）的虛假投資流動應用程式進行投資。事主誤以為該程式為真實投資平台，因此根據騙徒指示，先後向10個本地個人銀行賬戶匯入共270萬元作投資。

至四月中，事主向該投資平台取回投資款項被拒及封鎖，懷疑受騙，遂報警求助。案件現由九龍城警區刑事調查隊第四隊跟進調查，暫未有人被捕。

警方指，連日收到多名市民舉報，指有騙徒假冒本地持牌金融投資交易平台的股票經紀，邀請他們加入即時通訊軟件群組，聲稱有內地股票內幕消息，慫恿事主投資內地股票。事主答應參加該投資計劃後，騙徒繼而向他們發送超連結，要求他們點擊該連結，以下載虛假的投資流動應用程式。

事主人於平台開設投資戶口後，騙徒會指示他們匯款至假投資平台指定的本地個人銀行賬戶，聲稱用以充值相關投資戶口。於開戶初期，為取得事主信任，騙徒會於事主網上投資戶口製造虛假交易記錄及回報，令事主的戶口資產看似有所增長，但實際上假投資平台上顯示的資產值只是無意義的數字。當事主被禁止從假投資平台取回投資款項時，才洞悉騙局。相關金融投資交易平台已嚴正澄清被冒充。警方正跟進及調查事件。

根據警方數字，今年一月及二月有499宗與投資相關騙案，涉及金額約港幣3068萬元。今年起至昨日，共有65宗與參與內地股票交易平台投資（如「A股通」、「陸股通」等）相關騙案，涉款5946萬港元。

警方呼籲，如市民收到自稱是投資公司或銀行職員的訊息，應主動聯絡相關公司核實其真偽，切勿點擊該廣告或訊息所附連結。切勿前往可疑網站或下載可疑手機應用程式，或於可疑的網站及手機應用程式輸入銀行戶口資料、信用卡資料或電子錢包數碼鎖匙（Digital Key）。

警方又指，虛假投資網站一般有錯別字、無效連結或語法不通等問題，市民應多加留意。如所謂「投資公司」透過個人銀行賬戶或電子錢包收取投資資金，這極可能是騙局。市民可用手機應用程式「防騙視伏App」或網頁版「防騙視伏器」輸入可疑平台帳戶名稱或號碼、收款賬號、電話、網址等即時評估風險。警方指，時刻提醒身邊親友提防受騙。如有懷疑，應致電警方「防騙易」熱線18222查詢。