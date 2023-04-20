無業男稱為「集資打外星生物」劫便利店　判囚30個月 (18:38)

被告陳嘉健承認於2022年3月4日在石硤尾南山村南豐樓201號舖的便利店，搶劫何啟明並劫去1800元。

暫委法官勞潔儀判刑指引述被告的精神科報告指，他的精神問題存在已久，惟被告對病情缺乏認知，初期拒絕按時吃藥和複診，令行為愈趨怪異，2021年亦被揭發使用毒品。法官指被告的「怪異狂想」可見於其案發時相信外星人侵佔地球，需製造各種武器將之擊退。雖然被告現時病情有改善，但睡覺時偶爾仍會聽到不存在的聲音。

法官續指，被告於凌晨時分持𠝹刀行劫，行為有預謀，並稱「唔想有人受傷嘅，就拎晒啲錢出嚟」，可見他經過思考、清醒，只是受病情影響而以為自己需要錢。法官指出，報告認為被告不用判醫院令，適宜接受門診治療，遂把量刑起點定於5年3個月，扣除被告認罪、精神狀況和願意向事主賠償的減刑因素後，判囚30個月。

翻查資料，去年3月葵涌一食肆亦發生搶劫案，該案被告與本案被告同名，疑外賣米線時以鎅刀行劫不成，被控企圖搶劫等罪，最終獲控方撤控。