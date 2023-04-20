18歲男涉中大畢業禮遊行認非法集結　判入更生中心 (17:04)

2020年中大畢業禮有約百人在校內遊行，兩名男子帶頭高呼煽動口號，同承認非法集結罪，其中一人早前判入教導所。法官今（20日）就餘下一人判刑指，被告積極參與集結，曾於前線帶領其他示威者遊行至終點，又持橫額、呼叫口號和唱歌，角色鮮明，有其嚴重之處。惟接納案中無嚴重暴力場面，被告年紀等，判他入更生中心。
今接受判刑的被告沈嘉瀚（18歲）承認於2020年11月19日，在香港中文大學與其他人參與非法集結。同案被告唐綽謙（20歲）去年11月認罪後判入教導所。
法官王詩麗判刑指，當時國際社會關注12名港人的情況，示威者當日舉起相關標語，不理會保安勸告，甚至有人指罵他們，場面混亂。法官認為這一連串行為可招致更多人參與，不法之徒亦可趁機行事，繼而令暴力升級，例如襲擊保安。而示威者為掩飾身分戴上「V煞」面具，可為所欲為，不能忽略當中的風險。
法官續指，集結有逾百人參與，歷時約1個半小時，途徑多個校園主要地方，路線不算短。被告並非中大職員或學生，卻相約唐綽謙一同前來，並身穿黑色衣物和戴黑色口罩現身，屬有備而來，明顯知悉集結發生。法官同時接納被告年輕、初犯、還押期間表現良好，決定給他改過自身的機會，判入更生中心。