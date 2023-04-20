初選案｜官引帖文指趙家賢似是「抗爭派」　趙：聘太古居民管facebook (18:11)

法官陳慶偉直指，趙的帖文表示「feeling furious」，趙說帖文只限朋友閱讀，又稱還押多時，「無掂電話好耐」。

代表何桂藍的辯方大律師又指出，民動工作報告提及2019年11月趙遇襲被咬耳，包括「對抗暴政」字眼。趙供稱，當時在醫院做耳部接駁手術，報告由職員草擬，趙也有責任。李官問及盤問用意，辯方交代稱趙不是可靠證人，李官在趙避席下，提醒辯方考慮問題或適得其反，稱其代表的被告亦是有參與民動舉辦的初選。辯方其後指，趙和民動政治立場一致，主張對抗暴政、光復議會，趙表示不同意。

趙下午主動補充指，他確認facebook帳號屬於他本人，但對於辯方展示的兩則帖文毫無印象，不懂如何回答，趙說「因為本身我個腦嘅memory，用哂喺我頭先所講案情嘅資料當中」。趙續稱，自己曾遭受「深黃、本土」街坊網絡欺凌，上述帖文應該由他另外聘請的居民所寫。有被告聞言說「又唔係佢」。

趙供稱作為區議員，fb有將太古城居民加為「朋友」，他特別提及2019年8月，警方在港鐵太古站發射胡椒球彈，有網民指趙呼籲別人前往地面，及後他們被捕。趙庭上澄清，抗爭者上到地面在電車路堵路，15分鐘後警方才作出拘捕。當趙遭咬耳遇襲，有「深黃」居民斥他「抵死、送人頭」，令趙不解「網上世界做乜鬼」，故他聘請和本土價值觀相近的居民處理fb，帖文亦應是居民撰寫。

辯方另引述趙的書面供辭，以及他及與戴的信息，問趙有否混淆了戴建議撥款用途，即戴建議給予80萬元實情用來做選前民調，而非趙聲稱就否決財案設立電子民意收集系統。趙作供指「無搞亂」，當時建議民動捐40萬元予民研，並捐50萬元給獨媒的慈善機構用作傳媒教育，戴知悉趙以「中間方案」應對，遂以另一說法從民動「chur返」逾80萬元。

趙曾指，戴耀廷想以民調影響民主派就財案投票，李官提出，戴是否不信任傳統民主派？趙表示，戴當時的思想包括「不相信嘅因素」，戴並非覺得各方無共識，而是覺得傳統民主派去到某個位置會自己「褪軚」，而民意可令他們無顧慮投票。