少年涉於警方大興基地外集結　官稱考慮被告年輕有悔意判入更生中心 (12:50)

現年17歲的男被告承認於2019年10月30日，在屯門大興行動基地外參與非法集結。同案另外兩名被告何明軒（29歲、導師）及陳家朗（22歲、學生）早前已認罪，同判囚9個月。

法官判刑指，集結源於網上號召，不是突然發生，而是早有預謀，被告穿深色衣物和配戴深色裝備現身，留守以支持激進示威者。但法官接納無證據顯示被告曾呼叫侮辱性口號、干擾交通燈等，且非號召角色。至於現場整體環境，除雷射筆外，無人使用汽油彈和向警方投擲磚塊，該處並非繁忙的交通樞紐，阻塞情況不算嚴重。法官指被告案發時極年輕、有悔意，終判他入更生中心。

法官引述辯方求情指，被告性格乖巧，受朋輩愛戴，並熱愛烹飪，中三起於中華廚藝學院修讀相關課程，現因案停學。辯方又指，被告看到新聞片段後，出於好奇到場湊熱鬧，當群情洶湧時感到害怕，看到有人派物資，反應不及一時愚蠢接下及留在現場。