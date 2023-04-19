立法會三讀通過職安健修例　官員偕議員同見記者　冀展示「良政善治實例」 (19:07)

今次立法會通過法案後，政府官員罕有地與議員一同見記者。孫玉菡表示，一眾議員自發與他一同見記者，認為經過多年討論，今日通過修例是「展示新時代良政善治很好的實例」。他指出，修例反映各方可以有不同意見，只要本着社會整體利益、求同存異，就可達成共識。

法案委員會主席陸頌雄表示，審議期間戰戰兢兢，因修例細節曾引起爭議，過程猶如坐「過山車」，但慶幸議員間很快達成共識。「過山車有個特色，有驚絕對無險，一定到站，最後也是開心結果。」他期望不用等待長時間才繼續優化職安健法例，可以在2年檢討期內檢視相關工作。勞聯林振昇形容今次修例是職安健的「里程碑」，認為修例有助增加阻嚇力，盼日後政府加強宣傳職安健。

經民聯主席、工程界議員盧偉國表示，修例過程反映業界非常重視修例，提出務實建議，所以審議過程出現火花，最終成功平衡各方意見、通過修例是來自不易。他強調要做好職安健不應依靠處分，冀勞方、資方、專業人士和政府共同推廣安全文化。

政府去年提出修例，建議針對僱主責任，讓勞工處以「可公訴罪行」形式檢控違例僱主，並由較高層級法院審理，最高罰款由50萬元增至1000萬元。政府其後修訂建議，將部分條款減辣，包括將循簡易程序審訊的罪行檢控時限，由增至1年減為9個月。