22歲女子涉冒認「公安特工」綁架來港內地女生兼拍裸照　否認控罪稱同受脅逼 (18:23)

控罪指，被告胡詠心於2021年9月18至21日，在香港與名為「劉健」的人及其他身分不詳的人串謀詐騙劉姓男子，即虛假地表示他女兒正遭禁錮，而劉必須支付港幣或人民幣2000萬元。

控方開案陳辭指，劉姓女事主2021年8月從內地來港唸書，同年9月15日她接獲一名自稱公安的男子的通話，稱她涉洗黑錢，要求配合調查。兩日後，同自稱公安的劉健要求事主提供銀行戶口和密碼，隨後一名女子與事主視像通話，並要求事主脫去衣服，比對她有否嫌疑犯的特徵，事主照辦。

至9月18日，劉健要求事主交出58萬元，以證其並非疑犯，事主並無聽從，繼而被要求到大嶼山。兩日後事主依指示到達港鐵香港站，被告現身並自稱中國公安女特工，又出示「國際刑警」的證件，與事主一同乘船前往愉景灣。被告要求事主獨自乘巴士到酒店和分開上房，被告亦沒收事主的手提電話和電腦，叮囑她切勿與外界聯絡和亂走。

同日傍晚約6時，身處內地的劉父得悉妻子收到3張女兒的裸照，他自己亦收到裸照，對方要求他交出贖金。翌日凌晨，警方於酒店拘捕被告和尋回事主。被告在警誡下表示，受劉健指使帶事主上酒店，對其他事宜一概不知情，又稱自己同遭威脅不得向其他人提起事件，否則會被捉到北京，調查其父母；及若被告不協助他們，便會帶回京受審。審訊明續。