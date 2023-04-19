12港人案鄭子豪、廖子文刑期無法分期執行提上訴　官押後審待控辯補充理據 (17:25)

涉12港人案的其中2人廖子文、鄭子豪，2019年在灣仔一單位管有半製成汽油彈等物，早前承認一項「管有物品意圖摧毁或損壞財產」的交替控罪，分別判囚28個月及27個月，連同偷渡潛逃的妨礙司法公正罪，總刑期同為31個月。兩人針對製燃彈案，不服判刑提出上訴。高院今（19日）開庭審理，兩名上訴人認為，目前部分刑期不能執行獄中良好行為減刑的規定，構成不公，故該案刑期應該調整至16個月以體現判刑原意。法官押後案件以待雙方補充理據。
兩名上訴人分別為，港鐵技術員見習生鄭子豪(20歲)，及學生廖子文(19歲)。去年7月15日，鄭及廖因偷渡潛逃案被判入獄10個月，翌日兩人就製燃彈案判刑，法官游德康考慮總刑期下，准兩案部分刑期同期執行，兩人總刑期31個月。惟兩日後，懲教署表示兩人就偷渡潛逃案服刑完畢，無法執行上述法庭命令。游官遂於判辭的後記指，假如他一早知悉，會判處兩人囚21個月，並建議兩人提出上訴來修補這「判刑上的缺陷」。
今日上訴人與律政司沒有爭議游官建議的判囚21個月。上訴方陳辭指，該案刑期應該進一步調整至16個月以體現判刑原意，因為游官原意是：兩案總共判囚31個月，考慮《監獄規則》第69條，因獄中行為良好可減刑三分一的規定，變相實際總刑期為20個月。上訴方認為，即使上訴庭採用游官建議，都會使實際總刑期延長3個月，故需要進一步下調該案刑期以彌補。
律政司反駁指，簡言之上訴人因為該偷渡潛逃案「坐爆咗10個月」，而無法得到行為良好扣減。惟案例說明因為不同因素而得不到獄中扣減，並非不公，又形容行為良好扣減「唔係固有權利，只係懲教署署長酌情處理。」律政司又批評，上訴方推論游官原意「表面判31個月，實際諗緊20個月」是倒果為因的做法。法官聽罷陳辭，提出一系列關注問題，以待雙方補充。