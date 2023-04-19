香港站中午停電兩小時商戶叫苦　港鐵：九龍站、香港站均停電　料與港燈事故無關 (18:19)

港鐵回應指，今日下午約12時08分，九龍站及香港站部分設施電力供應受影響，受影響設施包括部分站內電燈、扶手梯、冷氣機及車站商舖。九龍站及香港站先後於下午約1時25分及2時50分全面恢復正常供電，其間列車服務如常，大堂設施包括售票機及出入閘機亦一直如常運作。港鐵又稱，初步了解與港燈今晨的供電系統故障沒有關係，港鐵正了解電力故障成因。

本報記者於今午12時多抵港鐵香港站，發現現場逾10間店舖均停電，至約中午1時40分，約半店舖陸續恢復電力供應；至約2時40分，全部店舖恢復電力供應。位於站內的食肆負責人周生指，店舖於12點半開始停電，至2小時後才恢復電力供應。他稱，由於店舖食品需冷藏處理，故停電期間已運走部分食品至其他分店作冷藏處理，惟因應停電，店舖亦難以做生意，預計營業額較往日少20%。他又指，港鐵是此安排混亂，至停電1小時方有職員向其通報停電事故，亦未有交代清楚何時復電，認為港鐵「做得比較差」。

另外，於香港站售賣日式餐飲的外賣店亦指，因應停電，店舖未能以電子方式交易，估計損失至少約60%顧客。店員陳小姐（化名）指，由於今日為雨天，一般較多外賣生意，但因應餐廳於12時停電，至2時40分才復電，令餐廳錯失午市時段，料餐廳損失慘重。