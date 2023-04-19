母平底鍋襲兒子兼火燒家門　判12個月感化令 (16:48)

案件今於暫代區域法院的荃灣法院審理。溫官引述被告的背景及辯方時指出，被告N.L.T.（現45歲）在離婚後撫養現年12歲的獨生子，於2020年曾因虐兒被判一年感化令，去年確診抑鬱症。溫官強調，縱火屬嚴重罪行，須判處阻嚇性刑罰，一般而言會判即時監禁；但考慮被告犯案動機、後果，認為本案屬同類案件中嚴重性較低，決定判處感化。

案情指，兒子X（現12歲）去年2月14日下午在家中上網課，趁小息時間觀看YouTube影片，惹來被告生氣。後來她在家中飲紅酒，X不想被告飲酒，嘗試搶去酒瓶，再惹被告斥責，X偷偷外出離家。

X當晚回家，被告責罵X不做功課，將碗碟等丢到地上，又用平底鍋擊中X的小腿數次。不久被告外出買酒，X就鎖上大門，又用雪櫃擋住門口，被告無法開門。此時X從門縫窺看，發現被告點燃門口的揮春，致濃煙入屋。X感到呼吸困難和嘔吐，鄰居見狀報警。