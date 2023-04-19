國際學校本地生佔整體學生34%　剩餘學額按年增逾千個　港島區最多 (16:07)

教育局長蔡若蓮回覆經民聯林健鋒書面質詢時說，國際學校本學年共提供46253個學額，取錄40626名學生，取錄學生佔整體學額87.8%，非本地生與本地生分別佔整體學生約65.9%及34.1%。

至於剩餘學額方面，本學年以香港島區最多，有2806個，按年增17.6%；新界區則有1708個剩餘學額，按年增34%；九龍區則有1113個，增19.4%。蔡若蓮解釋，因應新冠疫情，部分非本地學生或隨家人返回原居地生活，導致非本地學生流失率或較往常為高，但國際學校整體學生人數保持平穩，當局亦留意到國際學校內本地學生的比例稍有增加，認為非本地學生仍接近7成，遠多於本地學生。

蔡若蓮又說，局方正就中小學國際學校學位供應情況進行一次顧問研究，並會推算至2028/29學年的國際學校學位供應情況，並配合政府「搶企業」、「搶人才」的政策，繼續密切留意國際學校學位的供求，會在考慮國際學校可持續發展的同時，顧及本地學校供求情況。