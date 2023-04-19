初選案｜辯方質疑2020年初已允辦初選　趙家賢強烈否認反批律師欲「植入認知」 (14:40)

前民動召集人趙家賢早前表示不認同戴耀廷撰寫的文章，又指假設他於2019年11月沒有遭咬甩左耳、因傷休養，可能與戴辯論初選計劃。代表何桂藍的辯方大律師Trevor Beel關注，如果趙與戴的想法不同，為何要與戴合作辦初選。趙解釋，當時的社會氣氛提倡舉辦初選，市民不樂見民主陣營在正式立會選舉浪費選票，即「自己打自己」或「鬼打鬼」，民動遂答應承辦初選。

辯方提出，即使民主派在立會取得35席或以上，在功能組別與地方選區「分組點票」之下，民主派可以提出的政策極少。趙家賢回答，立會投票的確這樣運作，但一旦議席過半，民主派的民意授權大增，就更有力量與政府爭取利民政策。辯方進一步指，以否決預算案威脅政府，是與政府談判的唯一有效方法，「沒有其他更有效的機制」，趙表示不同意。此外，法庭傳譯主任一度將分組點票制度（dual voting system）誤譯為雙普選（dual universal suffrage），後來更正及致歉。