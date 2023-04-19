初選案｜趙家賢否認2020年初已允辦初選　捐款民研因戴耀廷催促 (18:00)

前民動召集人趙家賢早前表示不認同戴耀廷撰寫的文章，又指假設他於2019年11月沒有遭咬甩左耳、因傷休養，可能與戴辯論初選計劃。代表何桂藍的辯方大律師Trevor Beel關注，如果趙與戴的想法不同，為何要與戴合作辦初選。趙解釋，當時的社會氣氛提倡舉辦初選，市民不樂見民主陣營在正式立會選舉浪費選票，即「自己打自己」或「鬼打鬼」，民動遂答應承辦初選。

辯方問及民動會議報告指，當時對和民研的合作有保留，又建議捐40萬元予民研。趙供稱，雙方已簽約做立法會選前民調，最終不成事，故趙認為有責任捐款。而且，戴耀廷建議民動撥款約80萬元成立電子民意收集系統，協助民主派就預算案取態投票，趙遂提議捐出不足以設立新項目的款項，避免戴對外界稱「民主動力食哂啲錢」，趙又說戴不斷「催着我」，令趙感到「好煩擾」並欲迴避。

趙重申民動是民主派溝通交流平台，並非政黨，而是擔當行政、支援的角色。至於民動Facebook帖文提到「光復議會 對抗暴政」字眼，趙表示應該刪去，惟當時民主陣營有上述訴求聲音，才加入帖文。辯方追問趙本人是否支持該兩句主張，趙重申不會寫入帖文，而他本人亦不會使用相關字句。

辯方提出，即使民主派在立會取得35席或以上，在功能組別與地方選區「分組點票」之下，民主派可以提出的政策極少。趙家賢回答，立會投票的確這樣運作，但一旦議席過半，民主派的民意授權大增，就更有力量與政府爭取利民政策。辯方進一步指，以否決預算案威脅政府，是與政府談判的唯一有效方法，「沒有其他更有效的機制」，趙表示不同意。此外，法庭傳譯主任一度將分組點票制度（dual voting system）誤譯為雙普選（dual universal suffrage），後來更正及致歉。