初選案｜趙家賢稱與戴耀廷關係複雜非密友　形容屬「麻煩製造者」令他不滿 (14:12)

李官指,但趙卻與戴共事。趙表示,戴耀廷推動的事情「有目共睹」,他亦令趙的工作增加及面對困難,需要處理「麻煩事」,但稱「無話佢搞事」及沒怪責對方。

被問到趙因為戴而產生的感受,趙提及早前作供,一度回想在太古城受襲被咬去左耳,故呆了遲頓;至於初選,趙稱戴「一隻手掌拍唔響」,民主派雄心壯志、感到憤慨。趙此時遭辯方打斷,要求他直接回答問題。李官問趙是否不滿戴,才會稱呼對方為「大思想家、大學者?」趙表示同意。

趙指出,戴耀廷2017年發起「風雲計劃」,導致區議會有人較激進、不理性,惟趙強調也有溫和本土派和實幹政治素人,本土派提倡着重香港而制訂政策。法官陳慶偉問,他們是否認為應由香港人決定政策,而不是由身處北方者(somebody else in the north)決定?趙說本土派着重本土文化,但未至於倡議香港獨立,以他認知,抗爭派則於初選期間提過,他們不滿政府,又會「隊到行」,同時批評傳統民主派過去30多年來在民主路上未有寸進。本土抗爭派則是兩者主張結合而成。

另外,趙家賢供稱本身和何並不相識,但於2018年初,民主派舉行九西和新東補選集會後,當時任職「立場新聞」記者的何桂藍向趙邀約訪問,惟趙認為何不太支持初選,遂向「立場新聞」反映希望由另一名記者進行訪問。